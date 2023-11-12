الرياض تستضيف أكبر تجمع للأمن السيبراني في العالم بمشاركة 300 متحدث و40 ألف خبير

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف الرياض بعد غد الثلاثاء أكبر تجمع للأمن السيبرانى فى العالم بمشاركة مؤسسات عالميه وخبراء متخصصين وعدد كبير من الشركات.

وأشار الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز متعب القني إلى أن التجمع الذى يأتى ضمن فعالية" بلاك هات " يعد فرصة مهمة للمستثمرين، والشركات الناشئة، والمهتمين خاصة بتواجد أهم قيادات القطاع وأبرز شركات الأمن السيبراني" وأضاف "نسعى لتقديم نسخة مميزة هذا العام وذلك عبر منصات وجلسات تناقش مستقبل الأمن السيبراني وفعاليات متنوعة وجديدة".

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الثانية من بلاك هات تأتي بحضور متوقع يتعدى الـ 40,000 خبير، وبمشاركة أكثر من 350جهة عارضة، و50 شركة ناشئة، وأكثر من 300 متحدث، وأكثر من 250 جلسة وورشة عمل.

تأتى النسخه الثانيه من فعالية" بلاك هات" بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة "تحالف" وذلك في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الحالى تحت عنوان "تطورات قطاع الأمن السيبراني".

تقدم الفعالية في نسختها الثانية القمة التنفيذية وهي منصة تُتيح لرؤساء قطاع الأمن السيبراني والمسؤولين التنفيذيين تبادل الرؤى والخبرات ومناقشة المستجدات ومستقبل القطاع مع خبراء العالم، وقاعة الأعمال التي تُعد أكبر تجمع للشركات الكبرى والناشئة المحلية والعالمية في الأمن السيبراني لعرض منتجاتهم وخدماتهم، بالإضافة إلى نادي رؤساء قطاع الأمن السيبراني الذي يُتيح لرؤساء القطاع الانضمام عبر عضوية النادي للاستفادة من مصادر وأنشطة فعالية بلاك هات، ومنطقة آرسنال التي تمثل مساحة يستعرض فيها المطورون الأدوات مفتوحة المصدر الخاصة بالبرمجة والتشفير ضمن ورش عمل متنوعة، وكذلك ومسرح ديب دايف الذي يتطرق للفرص غير المستغلة في المجال، ومسرح بلاك هات كامبس المخصص للطلاب والملتحقين الجدد بسوق العمل حيث يربطهم بجهات التعليم والتوظيف، وورش العمل التقنية التي تُناقش أحدث الأبحاث والدراسات في أمن المعلومات، كما تقدم الفعالية دورات تدريبية مكثفة حول التقنيات الأمنية الدفاعية، وتقنيات اختبار الاختراقات، وأمان تطبيقات الهواتف والعديد من المواضيع الأخرى.

ويقدم بلاك هات أربعة جوائز للشركات الناشئة عبر مسابقة سايبر سييد وهي: جائزة الابتكار للشركة الناشئة ذات الفكرة المبتكرة، وجائزة التأسيس للشركة الناشئة ذات التأثير الإيجابي، وجائزة التميّز للشركة الناشئة المتميزة لقيادة قطاع الأمن السيبراني، وجائزة النجم السعودي للشركة الناشئة السعودية المتميزة في الأمن السيبراني.

وتستضيف الفعالية نخبة من المتحدثين الخبراء في قطاع الأمن السيبراني من كبرى الشركات العالمية مثل: أوبر، وSnap Inc، وآبل، وZoom، وجوجل ، وCoinbase ، وBoom ، وAirBus ، وBae Systems، وSocialProof Security، والعديد من الشركات العالمية الأخرى.

وتأتي منطقة الفعاليات بجوائز تتعدى مبلغ 1,000,000 ريال وذلك من خلال عدد من التحديات والمنافسات كمسابقة "التقط العلم" والتي يشارك فيها أكثر من 1,000 متسابق، ومنصة مكافآت الثغرات، وفك الأقفال، واختراق الرقائق الإلكترونية، والدرونز، والمدينة الذكية، إلى جانب تحدي الهروب من الغرفة واختراق الأجهزة الطبية والعقود الإلكترونية.