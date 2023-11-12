شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب عن انضمام مصر لاتفاقية شركة أفريقيا 50: تتسق مع توجهات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عرض النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

وأكد النائب عمرو القطامي، أن مصر تسعي بانضمامها إلى الاتفاقية للاستفادة من قدرات شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات فى سد الفجوة التمويلية الخاصة بمشروعات البنية التحتية فى مصر من خلال الإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات، وذلك لتضيق الفترة الزمنية بين تاريخ ظهور فكرة المشروع حتى تاريخ تحققه على أرض الواقع، حيث تركز الشركة سالف الذكر على مشروعات البنية التحتية فى قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه والتى لها تأثير إنمائي وتعمل على تحقيق الحياد المناخي فى القارة الإفريقية.

ولفت القطامى، إلى أن اللجنة المشتركة رأت أن هذه الاتفاقية تتسق مع توجهات الدولة المصرية فى الحفاظ على مكانة مصر الرائدة فى القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية، حيث إن مشاركة مصر فى مثل هذه الاتفاقيات تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة وتعمل على تحسين حياة شعوب القارة، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وخلق فرص استثمارية جديدة وضرورية فى البنية التحتية مع جميع الحكومات الإفريقية كما تعمل على تسريع تنفيذ المشروعات الخاصة الهامة والشركات بين القطاعين العام والخاص.