شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب: الدول الغربية مصدرة السلاح لإسرائيل تشارك بالجرائم الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، آخر المستجدات في غزة خلال اجتماعها مساء اليوم، الأحد، عقب الجلسة العامة لمجلس النواب.

أكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في بيان أصدرته اللجنة عقب اجتماعها اليوم، إن الدول الغربية التي ضاعفت من صادرات الأسلحة منذ 7 أكتوبر لإسرائيل تناهز الدول الشريكة في الجرائم الدولية التي اقترفتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والتي تمثلت في التهجير القسري واستهداف المدنيين والمستشفيات ومحيطها والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والمساجد والكنائس والأماكن المفترض إنها محـــــمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأضافت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أن الدول الغربية ظلت تبحث عن صيغة للأمن الأوروبي فكانت الحرب العالمية الأولى والثانية اللتان لم تحقق تلك الصيغة إلى أن أدرك العالم الغربي أن التعاون القائم على احترام الدول لسيادة غيرها والرغبة طواعية في الدخول في شراكات تنزع مبررات الحروب من جذورها كي لا تتجدد تلك الحروب التي خلفت ملايين الضحايا ما بين قتلى ومصابين ناهيك عن الدمار الواسع التي خلفته تلك الحروب كان يفترض أن تدرك أن الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة والسياسات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة لا تحقق أمناً بل نزع السبب الرئيس للصراع في إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967.

وشدد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على الدول الغربية ليس لها الحق منذ الآن في تبنى قضايا ملفقة أو يتم مباشرتها من قبل السلطات القضائية في مجال حقوق الإنسان وهو أمر وأن كان موقفاً مبدئيا للدول النامية وغير قابل للنقاش لأنه تدخل في السيادة لتلك الدول إلا أنه الآن وبتلك الممارسات الغربية بتزويد إسرائيل بالسلاح لقتل وإبادة شعب تحت نظر وبصر العالم أجمع يضيف لهذا الموقف الغربي المشين أبعادا أخرى.