شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: إسرائيل تتصدع داخليا وتتصنع "التماسك" إعلاميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، القرارات التى انتهت إليها القمة العربية الإسلامية التى أقيمت في الرياض بالقوية، معربا عن فخره لكونه مصرى، لاسيما وأن جميع القرارات الهامة التي خرجت بها القمة نادت بها مصر منذ اليوم الأول للأزمة الأخيرة داخل غزة والاعتداء الإسرائيلي الوحشي علي القطاع.

وقال "عكاشة" إن قمه القاهرة للسلام التي جاءت في وقت استثنائي وقصير جداً منذ إندلاع الأزمة وسط مشاركة دولية، وحملت رسائل هامة وقوية، ثم أعقبتها القمة العربية الإسلامية والتي جاءت أيضا لتؤكد كافة الرؤي التي تتبنها مصر ونادي بها منذ بداية العنوان، لتتحد فيها الرؤئ العربية الإسلامية مع الرؤية المصرية.

وأشار "عكاشة" إلي حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي الهام خلال القمة العربية والتي تضمنت المطالبه بالمحاسبة الدولية وإجراء تحقيق دولي حيال كافة ما يرتكب من انتهاكات ضد القانون الدولي في قطاع غزة.

وحول تأثير الأحداث داخل تل أبيب، أكد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن هناك تشوش وارتباك في الداخل الاسرائيلي، وشروخ أصابت المجتمع لكنه يحاول التعامل بمفهوم "نخلص ونتحاسب".

واستطرد "عكاشة" قائلا: " الوقت دائما يعمل ضد اسرائيل ولصالح القضية الفلسطينية"، مشيراً إلي أن تل أبيب في مفترق طرق وليس لديها رؤية متماسكة والأمر ينزلق من الإدارة الإسرائيلية وتحاول التماسك المصطنع إعلاميا.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد بشأن تحديات الامن القومي المصري، ومحاولة التهجير القسرى للشعب الفلسطيني، وحالة المخاوف المتعلقة بالاستنفار الشعبي المصري تجاه ما يحدث من انتهاكات للشعب الفلسطيني، وذلك بدعوة المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.