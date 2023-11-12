شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النواب ترجيء الموافقة على اتفاقية تطوير خط شكة حديد أبو قير وتحويله لمترو كهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم، الموافقه علي اتفاقية مع البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد ابو قير بالإسكندرية وتحويله إلي مترو كهربائي، وذلك لحين رد مندوبي الحكومه على استفسارات أعضاء اللجنة أثناء الاجتماع.

وتهدف الاتفاقية الي تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم الذي يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير التي تقع شمال شرق المحافظة وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، ويتكون المشروع من أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة (بمن في ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية) المعدات المتحركة التي سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد الإشراف على الإنشاءات .

ومن جانبه أكد النائب علاء عابد، أن مشروع تطوير خط سكة حديد ابو قير بالإسكندرية وتحويله إلي مترو كهربائي يعد نقلة نوعية في مجال النقل وسائل والمواصلات بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن القيادة السياسية تولي اهتمام غير مسبوق بأهالي الإسكندرية وإقامة الكثير من القلاع في كافة المجالات، والعلامات البارزة في حياة المصريين لبناء جمهورية جديدة.