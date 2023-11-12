نتانياهو يتحدث عن احتمال التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الاسرى لدى حماس

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية، إلى احتمال التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الاسرى الذين تحتجزهم حركة حماس.
ولدى سؤاله عن إمكان التوصل إلى اتفاق بشأن النساء والأطفال والمسنين المحتجزين الاسرى لدى حماس في قطاع غزة، أجاب نتانياهو "ذلك محتمل، ولكن كلما قللت كلامي عن هذا الموضوع، ازدادت فرص تحقّقه".
وكان مسؤول أميركي تحدث لـ "NBC" بان الصفقة التي تناقش تشمل إطلاق سراح نحو 80 امرأة وطفلا لدى حماس، مقابل المحتجزات لدى إسرائيل.
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