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وسائل اعلام اسرائيلية: سماع دوي انفجارات في حيفا

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افادت وسائل اعلام اسرائيلية عن سماع دوي انفجارات في حيفا.

كما تحدثت عن رشقات صاروخية مكثفة انطلقت من جنوب لبنان، وهناك صواريخ سقطت قرب حيفا. واشارت الى ان صافرات الإنذار تدوي في يعارا وشلومي بالجليل الغربي وعكا بعد اطلاق صورايخ من لبنان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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