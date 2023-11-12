وسائل اعلام اسرائيلية: سماع دوي انفجارات في حيفا

افادت وسائل اعلام اسرائيلية عن سماع دوي انفجارات في حيفا. كما تحدثت عن رشقات صاروخية مكثفة انطلقت من جنوب لبنان، وهناك صواريخ سقطت قرب حيفا. واشارت الى ان صافرات الإنذار تدوي في يعارا وشلومي بالجليل الغربي وعكا بعد اطلاق صورايخ من لبنان.

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