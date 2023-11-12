كتائب القسام - لبنان تعلن مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا وشلومي ونهاريا

اعلنت كتائب القسام-لبنان مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا ومستوطنتي "شلومي" و "نهاريا" بعدة رشقات صاروخية مركزة، رداً على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة.

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