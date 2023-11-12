الجيش الاسرائيلي: اطلاق 15 قذيفة من لبنان اعترضنا منها 4 وإصابة 7 جنود بجروح طفيفة

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي بانه "متابعة للانذارات في منطقة الشمال تم رصد في الساعة الاخيرة اطلاق نحو 15 قذيفة من لبنان، حيث اعترضت الدفاعات الجوية أربعة منها".
ولفت ادرعي الى انه "تقوم قوات الجيش الاسرائيلي بقصف مصادر اطلاق النار داخل لبنان بالمدفعية، بالاضافة الى ذلك أصيب سبعة جنود بجروح طفيفة في وقت سابق اليوم نتيجة سقوط قطائف هاون في منطقة المنارة، حيث تم نقلهم لتلقي العلاج الطبي".
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