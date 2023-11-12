معاريف: الجيش الاسرائيلي يستعد لتوجيه ضربة شديدة لحزب الله ردا على هجماته اليوم

افادت صحيفة "معاريف" بان "الجيش الاسرائيلي يستعد لتوجيه "ضربة شديدة" لحزب الله ردا على تصعيد الأخير هجماته اليوم". وفي السياق، لفتت وسائل إعلام إسرائيلية الى ان حزب الله تجاوز منذ مدة الخط الأحمر الذي تحدث عنه وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت، وهجماته تُعد وصمة عار لنا على المستوى القومي.

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