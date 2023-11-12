رعد: اسرائيل تعرف أننا لم نستخدم بعد اوراقنا وما لدينا يردعها بمجرد أن تعرفه

إعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "موقفنا مما يجري في غزة اعلناه واكدناه رفضا وإدانة وشجبا واستنكارا ومقاومة، دفاعا عن المظلومين وضغطا على المعتدين حماية لوطننا، وندفع ثمن تضحيات غالية أرواحا ودماء ونقدم سبعين قمرا على مذبح الشهادة، إنما لندفع العدوان ونقول للعالم لا يكفي أن تقولوا للمعتدي توقف بل يجب أن تلزموه بالتوقف".

وخلال احتفال أقامه "حزب الله" بمناسبة يوم الشهيد في بلدة حومين الفوقا، اشار رعد الى انه "على العدو الاسرائيلي أن يتوقف لا بفعل خطاباتنا بل بفعل دمائنا، وسيتوقف هذا العدو عن عدوانه ويعرف أننا لم نستخدم بعد اوراقنا، وما لدينا يردعه بمجرد أن يعرفه، وإذا ظن هذا العدو أن الدعم الدولي والغطرسة الدعائية التي تحضنه وتروج لعدوانه تنفعه في مواجهة ابطالنا ومجاهدينا الذين انبروا ليحموا بلدنا، فهذا العدو سيكون حساب قمحه لا ينطبق مع حساب بيدره على الاطلاق".