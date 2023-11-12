الجيش الإسرائيلي: هجوم حزب الله بقذائف مضادة للدروع على مدنيين إسرائيليين "إرهابي" ويخاطر بلبنان كدولة

اعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بان "هجوم حزب الله بقذائف مضادة للدروع على مدنيين إسرائيليين "إرهابي"، ويخاطر بلبنان كدولة".

ولفت المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الى انه "يجب على رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الا يكون مطمئنًا بعقلانية أفعال حزب الله".

الى ذلك، ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية بانه طُلب من المستوطنين في كريات شمونة واصبع الجليل البقاء قرب الملاجئ.