حمدان: كنا نتوقع من أشقائنا العرب والمسلمين أن يفعّلوا أوراق قوتهم خلال قمة الرياض لوقف معاناة أهل غزة

أشار القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، في مؤتمر صحافي، الى أنه "إذا كان الاحتلال حاول إخفاء مجزرته في مستشفى المعمداني فإنه اليوم يقصف المستشفيات بالطائرات"، مشدداً على أننا "نحمل المسؤولية عن مجزرة المشافي لكل من تخاذل عن التحرك لإيقافها".

وأكد حمدان، أن "المجازر لن تحقق هدفها والصورة التي يبنيها العدو هي صورة جيش متوحش، ونحن نؤكد أن جيش الاحتلال يتلقى ضربات موجعة على مدار الساعة في كل متر مربع في شوارع غزة".

وكشف أن "من لا يقتل في الميدان من جنود الاحتلال يختنق في دبابة الميركافا بفعل قذائف الياسين، وغزة لن يحكمها إلا أهلها ودماؤنا وأرواحنا ستكون ثمناً لحريتنا"، مضيفاً "كنا نتوقع من أشقائنا العرب والمسلمين أن يفعّلوا أوراق قوتهم خلال قمة الرياض لوقف معاناة أهل غزة".