قبيسي خلال تشييع لحركة امل بالنبطية: اسرائيل أثبتت من خلال جرائمها انها لا تفهم الا لغة المقاومة

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي على ان "المقاومة اللبنانية تدافع عن سيادة لبنان في مواجهة اسرائيل التي اثبتت من خلال جرائمها وهمجيتها انها لا تفهم الا لغة المقاومة".

وخلال تشييع حركة "أمل" وأهالي بلدة مليخ ومدينة النبطية علي جميل داوود الذي ارتقى أمس أثناء قيامه بواجبه الجهادي في مواجهة العدوان الإسرائيلي على محور ربثلاثين الطيبة، شدد قبيسي على ان "حشد الاساطيل يمثل استفزازا لكل الاحرار"، داهيا الى "تمتين وحدة الصف الوطني اللبناني في الداخل"، ومذكرا بمواقف الامام السيد موسى الصدر التي اعتبر فيها ان الوحدة الوطنية هي أفضل وجوه الحرب مع اسرائيل.

بعدها حمل الجثمان على الأكف واخترق موكب التشييع شوارع مدينة النبطية الرئيسية وصولا الى النادي الحسيني للمدينة حيث أم العلامة الشيخ عبد الحسين صادق الصلاة على الجثمان ليوارى بعدها في الثرى في جبانة المدينة. ثم تقبلت قيادة الحركة وذوي داوود التبريك من المشيعين.