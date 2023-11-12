نتنياهو: إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق نار شامل ودائم في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق نار شامل ودائم في غزة إلا مقابل إطلاق سراح الأسرى، لكنها مستعدة لهدنة إنسانية محلية وقصيرة الأمد.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، قال نتنياهو: "وقف إطلاق النار الوحيد الذي سنكون على استعداد لبحثه سيتضمن إطلاق سراح رهائننا في غزة".

وفي الوقت ذاته، لم يستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي استمرار “الهدن الإنسانية” – لعدة ساعات في منطقة محدودة ولأغراض محددة التي تم الإعلان عنها مسبقا.

وتابع: "إسرائيل ستدعو لصياغة مختلفة للسلطة المدنية في غزة بعد الحرب للتأكد أنها ستعلم الأطفال التعاون معها".

وأضاف أن حركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة تريد "سلسلة لا نهاية لها من فترات الهدن" التي "ستؤدي إلى وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية بشكل أساسي".

وواصل نتنياهو: "يبدو الأمر كما لو أن الألمان (بعد إنزال الحلفاء) في نورماندي قالوا: دعونا نأخذ قسطا من الراحة. يا رفاق انتظروا دعونا نجدد الإمدادات، ونخرج من الأنفاق الإرهابية، ونسلح أنفسنا مرة أخرى"، وأضاف: "من الواضح أننا لن نفعل ذلك".