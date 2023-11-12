شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو إلى تجنب الاشتباكات المسلحة داخل مستشفيات غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- رويترز

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الأحد: إن الولايات المتحدة لا تريد نشوب اشتباكات مسلحة داخل مستشفيات قطاع غزة، ما يعرض حياة المدنيين للخطر، مشيراً إلى أن واشنطن نقلت وجهة نظرها إلى الجيش الإسرائيلي.

وأضاف سوليفان في مقابلة مع شبكة «سي.بي.إس نيوز»: «الولايات المتحدة لا تريد أن ترى معارك بالأسلحة النارية في المستشفيات، حيث يقع الأبرياء والمرضى الذين يتلقون الرعاية الطبية في مرمى النيران، وقد أجرينا مشاورات جادة مع الجيش الإسرائيلي في هذا الشأن».

وعبر الجيش الإسرائيلي عن استعداده لإجلاء الأطفال الرضع من أكبر مستشفى في غزة، لكن مسؤولين فلسطينيين قالوا إن الأشخاص ما زالوا محاصرين بداخله، وإن طفلين حديثي الولادة توفيا هناك بينما يواجه عشرات آخرون خطراً بعد نفاد الوقود في ظل قتال عنيف في المناطق القريبة.

ويواجه مستشفى الشفاء والمستشفيات الأخرى في شمال غزة صعوبات في تقديم الرعاية للمرضى، بعدما أصبحت المنشآت الطبية محور الحرب التي تشنها إسرائيل منذ أكثر من شهر، بهدف القضاء على حركة حماس وتحرير الأسرى الذين يحتجزهم مسلحو الحركة. ويصاب المزيد من الأشخاص يومياً، بسبب القصف الإسرائيلي العنيف.

وقال سوليفان: إن هناك معلومات تشير إلى أن «حماس تستخدم المستشفيات لأغراض القيادة والسيطرة، وتخزين الأسلحة وإيواء مقاتليها شأنها شأن العديد من المرافق المدنية الأخرى. هذا انتهاك لقوانين الحرب». وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل نقل رعاياها إلى خارج غزة.

وقال: «المعبر يُغلق ويُفتح. القوائم ضمت أمريكيين في بعض الأيام دون أخرى. لكن خلاصة القول هي إن المعبر مفتوح اليوم. نحن نخرج المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم».