شكرا لقرائتكم خبر عن تحطّم طائرة للجيش الميانماري.. ومجموعة «مناهضة» تعلن إسقاطها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك- أ.ف.ب

تحطّمت طائرة تابعة للجيش الميانماري شرقي البلاد، حيث تدور معارك، وفق ما أعلن المجلس العسكري الحاكم، فيما أكد مقاتلون مناهضون للجيش إسقاطها.

وتشهد ميانمار نزاعاً منذ انقلاب 2021 العسكري؛ إذ تقاتل جماعات عرقية مسلحة المجلس العسكري على عدة جبهات.

وتكثّف القتال في الأسبوعين الأخيرين في ولاية شان شمالاً قرب الحدود الصينية، في ما يشير محللون إلى أنه أكبر تحدٍ عسكري يواجهه الجنرالات منذ سيطرتهم على السلطة.

وسقطت المقاتلة الخفيفة التي كانت تقل طيارين اثنين، السبت، بين ولايتي كاين وكايا في الشرق. وأفاد الناطق باسم المجلس العسكري زاو مين تون قناة «إم آر تي في» الإخبارية الرسمية بأن الطائرة كانت في مهمة تدريبية وسقطت بسبب عطل في المحرك. وأفاد بأن الطيارين كانا على اتصال مع الجيش.

ويأتي ذلك، فيما دارت اشتباكات بين مجموعات مسلحة في ولاية كايا والجيش نهاية الأسبوع، وفق ما قال زاو مين تون لقناة «إم آر تي في».

وأعلنت: «قوة كاريني للدفاع عن القوميات» إسقاط الطائرة، لكن من دون تقديم تفاصيل بشأن كيفية قيامها بذلك. وقال رئيس القوة خون بيدو: «نبحث عن الحطام والطيارين».