انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي يحذر من "إبادة جماعية" في دارفور والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعلق مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان عن تقارير نقلاً عن شهود أفادوا "بمقتل ما يزيد على 1000 فرد من قبيلة المساليت في أردمتا بولاية غرب دارفور خلال ما يزيد قليلاً على يومين فقط في هجمات شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات تابعة لها".وقال بوريل: "تبدو هذه الأعمال الوحشية الأحدث جزءا من حملة تطهير عرقي أوسع نطاقاً تنفذها قوات الدعم السريع بهدف القضاء على مجتمع المساليت غير العربي في غرب دارفور، وتأتي على رأس الموجة الأولى من أعمال عنف واسعة في حزيران".

وأضاف: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عما يحدث في دارفور ويسمح بحدوث إبادة جماعية أخرى في هذه المنطقة".

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد قالت يوم الخميس، إن "تقارير أفادت بمقتل نحو 700 شخص في غرب دارفور بعد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الجنينة يومي الرابع والخامس من تشرين الثاني".

وقالت قوات الدعم السريع الأسبوع الماضي، إنها "سيطرت على مقر الجيش في الجنينة عاصمة غرب دارفور".

وأدت الحرب الدائرة منذ نيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى زعزعة استقرار المنطقة الغربية، وأشعلت من جديد نزاعات قائمة منذ فترة طويلة هناك.

