سلسال الدم.. جثة مهشمة تسجل جريمة جديدة في الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى أيام على غرز عامل سكينًا في صدر زميله بمقهى بمنطقة الزيتون حتى تكررت المأساة هذه المرة بمقتل شخص مهشم الرأس.

تلقى اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة بدائرة قسم الزيتون.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي في حضور ممثل النيابة العامة ومفتش الصحة لمعاينة مسرح الجريمة.

تبين بالفحص والمعاينة مقتل "محمد.أ." بضربة على الرأس إثر خلافا بينه وبين آخر أرداه قتيلا ولاذ بالفرار. بتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وأداة الجريمة.

أودعت الشرطة جثمان المجني عليه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح وإعداد تقرير واف بأسباب الوفاة تمهيدًا للتصريح بالدفن.