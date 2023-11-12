الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان على غزة إلى 11180 شهيدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الإعلام الحكومي بغزة، إن عدد الشهداء في غزة بلغ 11180 بينهم 4609 أطفال، وعدد المفقودين ارتفع إلى 3200 شخص تحت الأنقاض.

وتابع الإعلام الحكومي بغزة:" 22 مستشفى و 49 مركزا صحيا توقفت عن العمل في غزة"

وأكد الإعلام الحكومي بغزة: "استهدف الاحتلال قسم العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي ومبنى الجراحة وقسم الولادة، فقدنا في مجمع الشفاء الطبي في غزة طفلين من الأطفال الخدج بسبب توقف الإمدادات".

وأشار الإعلام الحكومي في غزة: "الاحتلال دمر 70 مسجدا تدميرا كاملا و 153 تدميرا جزئيا كما دمر 3 كنائس، و استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة يعني منح الاحتلال غطاء دوليا، كما أن الخسائر الزراعية في القطاع بلغت 180 مليون دولار منذ بداية العدوان".

وأوضح المتحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي بغزة: "41030 وحدة سكنية تعرضت للتضرر الكلي و92 مقرا حكوميا و241 مدرسة و70 مسجدا و3 كنائس، كما أنّ جيش الاحتلال استهدف مواطنين بمجرد خروجهم من مجمع الشفاء".