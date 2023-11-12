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عبدالسند يمامة: فلسطين قضية القضايا.. ولا يمكن أن تتم تنمية دون حلها

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إنّ ما حدث في السابع من أكتوبر في فلسطين كان مفاجأة للعالم كله، لذا كانت الانفعالات متباينة، مشيرًا إلى أن الغرب أعلن دعمه لإسرائيل بسبب أهميتها الاستراتيجية.

وأضاف "يمامة"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "انتخابات الرئاسة"، على قناة "المحور"، أنّ استمرار إسرائيل مسألة مهمة جدا لامريكا والدول العربية لاستنزاف وإضعاف المنطقة، بالإضافة إلى تأثير اللوبي اليهودي في الدول الغربية.

وتابع المرشح الرئاسي، أن ما يحدث في قطاع غزة يعبر عن خلل في التوازن، موضحًا: «غزة ركن أساسي من القضية الفلسطينية، ولكنها ليست كل فلسطين وهي قضية القضايا ولا يمكن ان تتم التنمية أو الاستثمار الحقيقي دون حل هذه القضية».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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