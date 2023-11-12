الاحتلال يخلي مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة بالقوة وتحت تهديد السلاح والدبابات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مدير مستشفى النصر بغزة لواشنطن بوست، إنه تم إخلاء مستشفى الرنتيسي اليوم تحت تهديد الأسلحة والدبابات الإسرائيلية.

وقبل نحو يومين، أعلن مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة، إنهم محاصرون في المستشفى، والدبابات الإسرائيلية تتمركز في محيطه

وتابع مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال للجزيرة: "نحن مقبلون على كارثة ولا نستطيع تقديم أدنى الخدمات الطبية للمرضى".

وأضاف مدير مستشفى الرنتيسي للأطفال: "نناشد المنظمات الدولية حماية العاملين والنازحين في المستشفى".

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق: اندلاع حريق داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال إثر استهداف مباشر بقصف إسرائيلي.