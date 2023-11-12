ميناء القاهرة الجوي: التصدي لمحاولة اختراق الموقع الإلكتروني للمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوي، إنه تم إحباط محاولة اختراق موقع الشركة الإلكتروني والتصدي لها بنجاح، حيث تم حجب الموقع عن العمل كأحد الاجراءات الاحترازية من قبل الجهات المختصة لحين التاكد من جاهزية الموقع للعمل مرة أخرى ومن المتوقع أن يعود إلى العمل بشكل طبيعي مع نهاية اليوم.

وأشار المصدر الى أن جميع الخدمات والبيانات الخاصة بالموقع بأمان ولم تتاًثر بمحاوله الاختراق، حيث أن الشركه تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني، مؤكدًا على سلامة كافه البيانات والمعلومات والتي من بينها (أسماء المطاعم والكافتيريات - وشركات الاسوق الحرة – الاستراحات.... وغيرها).

وتقوم شركة ميناء القاهرة الجوي على الفور بالبدء في التحقيقات لمعرفة هوية المتسبب في هذه المحاولة واتخاذ الإجراءات القانونيه تجاهه.