شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن طرح 96 وحدة سكنية بمشروع جنة المنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب الحجز لعدد 96 وحدة سكنية بمشروع "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة، مضيفة أن سعر المتر 9000 جنيه يضاف إليه نسبة التميز.

ولفتت الى أن الحجز يبدأ اعتبارًا من السبت 18/11/2023م وحتي السبت 25/11/2023م، مضيفة :"يُسدد 20% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء)، يُسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، يُسدد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة، بالإضافة إلى 1% من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام، على أن يُقسط الباقى وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ الاستلام".

ولفتت نقابة الصحفيين الى أن شروط الحجز تتضمن الأولوية لمَن لم يحصل على أى استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل، موضحة أنه فى حالة زيادة الأعداد تُجرى قرعة علنية لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز.