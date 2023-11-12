شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تجهيزات المؤتمر الجماهيري لـ"مصر أكتوبر" في الإسكندرية لدعم السيسي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المدينة الشبابية بأبي قير في محافظة الإسكندرية، تجهيزات موسعة لتنظيم المؤتمر الجماهيري الحاشد، لأمانة حزب مصر أكتوبر، بالمحافظة، برئاسة المهندس أحمد حلمي، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءا، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب.

وتم تجهيز قاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية، بأحدث التجهيزات غير المسبوقة لتنظيم جلسات المؤتمر اليوم، حيث تم وضع لافتات وصور للرئيس المرشح عبد الفتاح السيسي وعلم مصر.

وحول تنظيم المؤتمر الجماهيري الحاشد، فقد تم تخصيص موظفين لاستقبال ضيوف المؤتمر والحصول على تصاريح الدخول.

ومن المقرر، مشاركة عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوي السياسة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.