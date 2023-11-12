نائبة أوروبية تهاجم رئيسة المفوضية: اغسلي يديك بدماء أطفال فلسطين

الرياص - اسماء السيد - هاجمت النائبة بالبرلمان الأوروبي، الإيرلندية كلير دالي رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لايين، في اجتماع لأعضاء البرلمان الأوروبي.

وقالت لها: "لقد أمضت إسرائيل شهرًا كاملاً في تحويل غزة إلى أنقاض وملأت الشوارع بدماء الأطفال بأسلحة أوروبية وأميركية، وبدعم أوروبي وأميركي".

وانتقدت الموقف الأوروبي من أحداث غزة قائلة: "وقف إطلاق النار بات مطلبًا لا يكفي لإيقاف ما يجري. وأنتم لا تطالبون بوقف إطلاق النار."

ورأت الوضع في غزة لم يعد مجرد إبادة جماعية إسرائيلية، بل إنها أوروبية أيضًا".

وأضافت دالي: "رئيسة المفوضية الأوروبية لا يهمها قتل فلسطيني كل 10 دقائق منذ أكثر من شهر، ولا قتل الصحفيين، واستهداف الممرات الإنسانية. فون دير لايين تقول للإسرائيليين، افعلوا ما شئتم، ولكن لا تقتلوا الأطفال المدنيين".

وقالت "على السياسية الألمانية أن تغسل يديها من دماء الأطفال الفلسطينيين. فالإبادة في غزة ليست جرم إسرائيل فقط، بل جرمك أنت أيضا".

موقفٌ سابق

وكانت النائبة الإيرلندية، قد عبّرت في الجلسة العامة التي عقدها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا الشهر الماضي، عن "غضبها وغضب بلدها إيرلندا من الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة على يد الإسرائيليين".

وقالت آنذاك: "انخرطت في السياسة لمدة 40 عاما، لكنني لم أر قط شيئا مثل ما يحدث في غزة على مرأى ومسمع من العالم. 10 أيام من الغارات الجوية المتواصلة. واحد من كل 1000 شخص يقتل على يد الحكومة الإسرائيلية".

حصيلة القتلى

يشار إلى أن الحرب بين اسرائيل وحماس دخلت شهرها الثاني، وحصدت حتى الآن أكثر من 11078 ضحية بينهم أكثر من 4506 طفل من الجانب الفلسطيني. فيما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1200 قتيل في أحدث رقم قدمه الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، بعدما كان أعلن سابقا أنه 1400، سقط معظمهم في اليوم الأوّل للهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.