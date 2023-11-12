وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة الأسرى سواء من خلال الحل العسكري أو الصفقات

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بان الحكومة الاسرائيلية ملتزمة بإعادة الأسرى لدى حماس سواء من خلال الحل العسكري أو الصفقات. ولفت وزير الدفاع الإسرائيلي الى انه "ليس لدينا جدول زمني للحرب ومستمرون حتى إعادة الأسرى".

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