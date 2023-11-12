أعلنت القيادة الأميركية في أوروبا "يوكوم" عن مقتل 5 جنود أميركيين جراء سقوط طائرة عسكرية أميركية في البحر المتوسط. واوضحت "يوكوم" في بيان، بانه "خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود جوا في إطار تدريب عسكري، تعرضت طائرة عسكرية أميركية تقل خمسة من عناصر الجيش لحادث مؤسف وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط. وقتل العناصر الخمسة الذين كانوا في الطائرة".

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