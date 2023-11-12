5 من مباني مجمع الشفاء الطبي في غزة تعرضت لقصف اسرائيلي ووفاة مرضى

افادت وسائل اعلام فلسطيني بان "5 من مباني مجمع الشفاء الطبي في غزة تعرضت لقصف اسرائيلي". وفي السياق، اشار مدير مجمع الشفاء الطبي الى وفاة مريضين في العناية المركزة ولم يقتل الجميع. ولفت مدير مجمع الشفاء الطبي الى ان كل الأقسام معطلة بسبب نفاد الوقود باستثناء قسم الطوارئ.

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