أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنه "بناءً على قرار محافظ جبل لبنان، وبسبب أعمال صيانة مصابيح الإنارة في داخل أنفاق المطار – "الكوكّودي" (النّفق الشرقي / باتّجاه بيروت) من قِبل إحدى الشّركات المتعهّدة، سيتم منع مرور الآليات في داخل النّفق المذكور، اعتباراً من السّاعة 20:00 ولغاية السّاعة السّادسة من صباح اليوم التّالي، بدءًا من يوم غدٍ الإثنين 13-11-2023، ولمدّة عشرة أيّام تقريباً. وسيتم تحويل السيّر عن النّفق باتّجاه أوتوستراد الأوزاعي والشّويفات".
وطلبت المديرية، من "المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية، حفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: منع المرور داخل نفق المطار باتّجاه بيروت لمدّة عشرة أيّام اعتباراً من مساء يوم غد الإثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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