"المنار": لا صحة لما أُشيع عن إلقاء مناشير من قبل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

أكد مراسل "المنار"، أن "‏لا صحة لما أُشيع عن إلقاء مناشير من قبل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان"، لافتاً الى أن "المنشور الذي ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مفبرك ولا اساس له من الصحة".

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