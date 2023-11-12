اشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "تعبيراً عن وضع التزامنا بالسعي لإعادة الإنارة إلى أنفاق المطار الكوكودي موضع التنفيذ، يهم وزارة الاشغال العامة والنقل بأن تعلن وبدءًا من يوم الإثنين ١٣/١١/٢٠٢٣ انطلاق ورشة تركيب الواح الطاقة الشمسية في المطار وتركيب المصابيح المخصصة داخل أنفاقه على أن تبدأ في المرحلة الأولى بالمسلك الشرقي باتجاه بيروت أولاً، وعلى أن يليها مباشرة المرحلة الثانية في المسلك الغربي باتجاه الجنوب. وبناء عليه تأمل الوزارة من المواطنين الكرام التقيد بإرشادات قوى الأمن الداخلي الواردة في البيان المرفق أدناه".

كانت هذه تفاصيل خبر حميه: انطلاق ورشة تركيب ألواح الطاقة الشمسية في المطار والمصابيح المخصصة داخل أنفاقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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