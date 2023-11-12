اشار مسؤول العمل الجماهيري في حركة "حماس" في لبنان رأفت مرة "إن عملية "طوفان الاقصى" أحدثت زلزالا داخل المجتمع الإسرائيلي وجددت حضور القضية الفلسطينية على مستوى العالم، وعززت الثقة بمشروع المقاومة والتحرير". واستعرض في محاضرة في مسجد بلدة القرعون في البقاع الغربي، الأسباب التي دفعت حركة "حماس" لتنفيذ عملية "طوفان الأقصى" والظروف السياسية المحيطة، واعتبر ان "الإرهاب الإسرائيلي هو لاستهداف المدنيين ومحاولة لاستعادة الثقة التي لن تتحقق بفعل مقاومتنا الباسلة وصمود شعبنا البطولي".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول العمل الجماهيري في "حماس": العدوان سيفشل وغزة قدمت نموذجا في المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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