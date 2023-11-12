انطوان نصرالله: أخاف أن ينتهي الوجود بسبب الخلاف السخيف بين باسيل وجعجع

أكد المحامي والناشط السياسي أنطوان نصرالله، ان "مؤشرات المعركة في غزة تدل على ان المعركة طويلة خصوصا من الناحية السياسية ولا يمكن معرفة متى تنتهي ولا تأثيراتها على المنطقة خصوصا وان القوى الكبرى ليس لديها تصور لليوم الثاني من انتهاء المعركة لكن المؤكد ان لا علاقة للملف اللبناني بالملف الفلسطيني، الا اذا كان هنالك تحولات كبرى في منطقة الشرق الأوسط تؤدي اما الى انتصار فريق على فريق او الى تسوية كبرى يكون لبنان جزء منها".

ورأى نصرالله، أن "الانتخابات الرئاسية لها بعدين داخلي وخارجي، ففي البعد الخارجي لا يبدو ان الدول المتابعة لملف غزة مهتمة اليوم بالرئاسة وفي الموضوع الداخلي فالانقسامات السياسية باقية على حالها وبالتالي لا يمكن الإتيان برئيس ضد حزب الله او رئيس يريده الحزب ضد الافرقاء الاخرين وهذا التوازن القاتل الذي يسيطر على المجلس النيابي لا يمكن كسره الا باتفاق داخلي على المرحلة المقبلة وهذا الامر يبدو بعيد التحقيق".

ولفت الى أن "الانقسام المسيحي العامودي في الخيارات وفي المصالح الضيقة والصغيرة يمنع ايجاد ديناميكية مسيحية يمكنها ان تلعب الدور الجامع لانتخاب رئيس يستطيع ان يحكم وان ينتج".

وذكر أن "القوى المسيحية منقسمة بين فريق يسير وراء محور سياسي، وفريق لا هم له الا استبعاد قائد الجيش، وفريق مهتم بانتخاباته الحزبية والطالبية من دون اي افق في ال​سياسة​، ومعارضة مشرذمة (تنتظر في الغيوم) بدل التغيير حائرة ولا دور لها الا على وسائل التواصل الاجتماعي بدل ان تصنع لها موقعا تستطيع عبره ان تفرض نفسها حينما تأتي ساعة التغيير".

وعبَّر عن خوفه بالقول "اخاف ان يكون ميشال عون هو آخر رئيس مسيحي وجوزاف عون هو آخر قائد للجيش من الطائفة المارونية، وان ينتهي الوجود بسبب الخلاف السخيف بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع".