إصابة 23 إسرائيليا بجروح بعضها خطير للغاية بسلسلة هجمات من لبنان اليوم الاحد

أفادت قناة "الحرة" بإصابة 23 إسرائيليا بجروح، بعضها خطير للغاية، في سلسلة هجمات شنها مسلحو حزب الله اللبناني و"كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس- فرع لبنان، الأحد.
ووقعت 10 إصابات من جراء شظايا اعتراض رشقة صاروخية أطلقتها "كتائب القسام" على مدن عصر الأحد. وقال الإسعاف الإسرائيلي إن بعض الإصابات كانت في الرأس.
وأصيب سبعة جنود بجروح طفيفة بهجوم بقذائف الهاون على موقع المنارة العسكري، وفق ما أعلنه متحدث باسم الجيش الاسرائيلي.
أما الإصابات الأخطر فكانت في استهداف موقع دوفيف العسكري، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن ستة مدنيين أصيبوا، خمسة منهم في حالة حرجة، عندما استهدفتهم قذيفة مضادة للدروع. وردت قوات الجيش على ذلك فورا بقصف مدفعي لمصادر إطلاق النار في الأراضي اللبنانية، وفق موقع هيئة البث "مكان".
وذكرت مصادر إسرائيلية إن المصابين في موقع دوفيف موظفون في شركة الكهرباء كانوا يحاولون إصلاح ما دمره قصف سابق لمسلحي حزب الله.
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