"حزب الله" نفى ما نُشر بوسائل الإعلام الغربية والعربية عن مقابلة مع قائد عسكري تابع له: اختلاق رخيص من نسج الخيال

أشارت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، في بيان، الى أن "صحيفة التايمز البريطانية نشرت وأعادت نشره عنها الصانداي تايمز وعدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الغربية والعربية مقالاً للكاتب انطوني لويد زعمت فيه أنها أجرت مقابلة صحفية مع من أسمته قائداً عسكرياً مخضرماً في حزب الله ونشرت على لسانه مجموعة من المواقف والتصريحات السياسية والعسكرية".

وأكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله، أن "المقابلة المزعومة ليست سوى اختلاق رخيص من نسج خيال الكاتب وادعاءاته الكاذبة"، نافيةً أن "يكون الصحافي المذكور أجرى في الأساس مقابلة مع أحد المسؤولين فضلاً عما ورد فيها ونُسب إليه زوراً".

وأعربت عن أسفها "للإنحدار المهني والأخلاقي الخطير الذي انزلقت إليه هذه الصحيفة وعدد كبير من وسائل الإعلام الغربية بعيداً عما كانت تزعمه من المهنية والموضوعية والدقة والحياد، وهي مزاعم سقطت بالكامل أثناء تغطية العدوان الصهيوني على غزة وعلى لبنان".

وكان قد نقلتصحيفة "التايمز" البريطانيةعن قائد ميداني رفيع في "حزب الله"، بحسب قولها، أن "الأيام التي كانت تحلق فيها المقاتلات الإسرائيلية فوقنا وتقصف بحرية قد ولت"، لافتاً الى أن "الحرب البرية قريبة ونشعر أنها قادمة إلينا، وسنذهب إلى الحرب إذا شعرنا أن هناك فرصة بنسبة 50% لتدمير حماس بالكامل".

وبحسب ما نشرت الصحيفة، لفت القائد الى أننا "حاليا نستخدم أسلحة خفيفة كصواريخ الكورنيت، لكن الأسلحة ذات العيار الثقيل جاهزة، وربما أيام حتى نبدأ في استخدامها".