شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع خمسة عسكريين أمريكيين في تحطم طائرتهم بالبحر المتوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

قضى خمسة عسكريين أمريكيين في تحطم طائرتهم في البحر الأبيض المتوسط خلال تدريب، الجمعة، وفق ما أعلنت، الأحد، القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا «يوكوم».

ولم يحدد الجيش الأمريكي نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلق فيه، لكن الولايات المتحدة تنشر حاملة طائرات في المنطقة في إطار جهودها لمنع تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى نزاع إقليمي.

وقالت «يوكوم» في بيان: «خلال مهمة روتينية للتزود بالوقود جواً في إطار تدريب عسكري، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية تقل خمسة من عناصر الجيش لحادث مؤسف، وتحطمت في البحر الأبيض المتوسط. ولقي العناصر الخمسة الذين كانوا في الطائرة حتفهم».