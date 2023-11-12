شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء 500 من حاملي الجنسيات الأجنبية وجرحى فلسطينيين من غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غزة- أ.ف.ب

وصل 500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية، وعدد من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى مصر، السبت، مع تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وفق مصادر مصرية وفلسطينية.

وأكد مصدر أمني مصري أن «500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية من 15 دولة، وصلوا إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح حتى الآن».

وأشارت قناة «القاهرة نيوز» إلى «وصول نحو 50 شخصاً من حاملي الجنسيات إلى معبر رفح»، إضافة إلى «سبعة مصابين فلسطينيين».

وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود أعلنت، مساء السبت، استئناف عمل معبر رفح، الأحد. ودعت الهيئة المسافرين «أصحاب الجوازات الأجنبية المدرجين في كشوف السفر» إلى التوجه إلى المعبر الواقع جنوب قطاع غزة والمؤدي إلى صحراء سيناء المصرية.

ومنذ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، تم إجلاء عشرات الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات المصرية. كما غادر مئات من مزدوجي الجنسية والأجانب، بينهم أمريكيون وفرنسيون وروس وبولنديون.

وأغلق معبر رفح الذي يعتبر المنفذ الوحيد في قطاع غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، يومي الجمعة والسبت.