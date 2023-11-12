شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب" توصي بتشكيل لجنة لإنشاء مركز شباب بمحافظة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، عددًا من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات مراكز الشباب بمحافظة الشرقية.

استهلت اللجنة اجتماعاتها بمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب ثروت سويلم، الأول، بشأن مشكلة نادى الرواد بالعاشر من رمضان والاثار السلبية الناتجة عن الاستثمار الرياضي محافظة الشرقية.

وقال سويلم، إن نادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان من أكبر الأندية في مركز الدلتا بمحافظة الشرقية وبجهد عظيم من مجلس إدارة النادي وتنسيقاً مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتم تخصيص مساحة 25.727 متراً وتقع الأرض ما بين قرية الجوهرة بالعاشر والمستشفى العام ليكون هذا الموقع فرع رقم (2) لنادى الرواد وتم استغلاله بنظام الاستثمار الرياضي.

وتابع سويلم:" تم مخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية لمخاطبة الوزارة بالموافقة على التخصيص واستغلالها وكذلك تم بجهد عظيم من مجلس الإدارة بتخصيص مساحة فدان بالعاشر من رمضان ليكون فرع جديد لنادى الرواد وتم التخصيص بالفعل بالقرار 160 بتاريخ 18/10/2021من قبل الهيئة للمساحتين الأولى (25 الف متر) والثانية (11 فدان) .

وقال الدكتور محمود عبد العظيم، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن المديرية قد خاطبت وزارة الشباب والرياضة لإعادة النظر فيما تم عرضه على الوزارة وذلك للموافقة على ما تم من موافقة الجمعية العمومية لنادى الرواد على إنشاء فرعين للنادي (1)، (2) وذلك على المساحات المخصصة من جهاز مدينة العاشر من رمضان كأرض بديلة لما سبق وأن تم تخصيصه وسحبه بسبب تغير الوضع للمساحات المسحوبة.

وأضار الى انه قد ورد للمديرية كتاب إدارة نادى الرواد للإفادة بشأن موقف سداد مقابل حق الانتفاع للسنة الثانية للأرض المخصصة لفرع النادي الأول، وكذلك موقف قطعة الأرض البديلة المخصصة للنادي بمساحة 11 فدان بموجب حكم محكمة بمقابل حق انتفاع لمدة عشر سنوات بقيمة 2 مليون جنيه سنوياً وعليه قامت المديرية بالعرض على وزارة الباب والرياضة للدراسة والفحص والموافقة على إنشاء فرعين لنادى الرواد بالعاشر من رمضان.

واستعرض ثروت سويلم، طلب الإحاطة بشأن إنشاء مركز شباب أبو النور بمركز أبو حماد ومركز شباب تل مفتاح – بمحافظة الشرقية، قائلا:" بالنسبة لمركز شباب أبو النور، فقد تقدم شباب القرية لإنشاء مركز الشباب في حين اختلقت مديرية الشباب بالشرقية الأسباب غير المنطقية لإنهاء الاشهار، أما بالنسبة لمركز شباب تل مفتاح، فقد تقدمت إحدى السيدات بالتبرع لشباب القرية بمساحة أرض لإنشاء مركز شباب للقرية منذ ثلاث سنوات وظلت الشئون القانونية بالمحافظة تدرس وتناقش حتى توفيت المتبرعة بالأرض كما قامت مديرية الشباب والرياضة بعرقلة إجراءات الاشهار حتى ينسب هذا التبرع لغير صاحبته.

واوصت اللجنة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الشباب والرياضة والصحة والسكان والبيئة للموافقة على إقامة مركز شباب على قطعة أرض أملاك الدولة محل التخصيص بناحية كفر أبو النور، وعلى أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية مع جميع الجهات المعنية حيال تسليم المساحة محل التخصيص للشباب والرياضة فور صدور قرار التخصيص.