شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السناوى: موقف مصر برفض تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية "محترم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، إن عملية طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر أحيت القضية الفلسطينية، مشيرا الى أن مصر رفضت التهجير القسرى للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية . وتابع فى تصريحات هلى هامش ندوة بنقابة الصحفيين: "مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ورفضها للتهجير القسرى للفلسطينيين تحترم، والدول العربية حملت مصر وحدها مسئولية دخول المساعدات".

كانت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، قد نظمت اليوم الأحد، ندوة لمناقشة كتاب "رسالة إلى حفيدى زين.. اسمها فلسطين" للكاتب الصحفى شريف قنديل.

استعرض الكتاب الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، وتدير الندوة الإذاعية الدكتورة نهى الروميسى كبيرة مذيعات البرنامج العام.

وتضمن الكتاب رسائل للأولاد والأحفاد يتضمن التعريف بالقضية، وبالحق الفلسطينى، وبمدن ورموز فلسطين، ويتناول محنة غزة والقدس، والأقصى، ودور مصر التاريخى، وأبرز المواقف العالمية تجاه القضية خلال العقد الماضى.