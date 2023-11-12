شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تطالب الوزارة بوضع خطة لحل أزمة تفتيت الحيازة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب حمدي محمد حسن، رفع محصول البرسيم الحجازي من قائمة المحاصيل الإستراتيجية بمحافظة الوادي الجديد.

وقال عضو مجلس النواب: "مزارعو الوادي الجديد تضرروا من قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى برفع الدعم عن محصول البرسيم الحجازى أحد المحاصيل الأساسية بمحافظة الوادي الجديد ومصدر تغذية الإنتاج الحيوانى بها الأمر الذى يؤثر سلبًا على دخل المزارعين البسطاء، وتوقف البنك الزراعى المصرى عن تقديم السلف الزراعية لمحصول البرسيم الحجازى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى.

وعلق عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، قائلا:" يتم صرف شيكارة واحدة فقط من الاسمدة الازوتية لمحصول البرسيم الحجازى مع تحديد نسبة 5% من المساحة لزراعة البرسيم نظراً لشراهته فى استهلاك المياه مع انخفاض منسوب المياه الجوفية لعمق اكثر من 80م بعد أن كان البئر يتدفق ذاتياً.

وأرجات اللجنة مناقشة طلب الإحاطة لاجتماع مقبل يحضره رئيس بنك الزراعى المصرى.

واستعرض النائب خالد أبو نحول، طلب إحاطة بشأن استعراض خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمواجهة ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية ودراسة مدى إمكانية تطبيق الزراعات التجمعية حفاظا على الرقعة الزراعية.

وعلق عباس الشناوى قائلا: "تتبع الدولة حاليا سياسة للتجمع الزراعى فى محافظات الصعيد ووضع سعر استرشادى لتحفيز المزارعى على الالتزام، وأن تفتيت الحيازة الزراعية يؤدى لخفض الانتاجية بمعدل 15:12 % فضلا عن اعاقة استخدام الميكنة الزراعية الامر الذى يزيد من تكلفة الانتاج، وتم تلافى المشكلة فى مشروع المليون ونصف مليون فدان بتخصيص مساحة من الاراضى لمجموعة من الشباب يملكون اسهم دون تجزئة الارض.

وأوصت اللجنة، بموافاتها رؤية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى برؤيتها فى التغلب على مشكلة تفتت الحيازة الزراعية واعداد مذكرة فى هذا الشأن.