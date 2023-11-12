المتحدث العسكري الإسرائيلي: الجيش لديه خطة للتعامل مع الأوضاع على الحدود مع لبنان

اعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي بان الجيش لديه خطة للتعامل مع الأوضاع على الحدود مع لبنان، ولفت الى انه "نواصل ضرب أهداف لحزب الله، والمساس بالمدنيين الإسرائيليين في دوفيف أمر خطير". واكد بان حزب الله هو المسؤول عن جميع الصواريخ التي تطلق من لبنان.

واكد المتحدث العسكري الإسرائيلي بان الحكومة اللبنانية واللبنانيين يتحملون المسؤولية عن أفعال حزب الله، ةنحن نركز على جبهة غزة ونعمل على جبهات متعددة، وحزب الله يدفع أثمانا باهظة مقابل كل هجوم ضدنا.

وذكر المتحدث العسكري الإسرائيلي بان قواتنا وصلت إلى مرفأ غزة في إطار استكمال عملية تطويق المدينة، وقواتنا تدمر الأنفاق ومنصات الصواريخ في غزة، ورئيس الأركان أكد استمرار العملية في غزة حتى تحقيق أهدافها.