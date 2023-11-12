بركة يدعو الفصائل الفلسطينية بالمخيمات الى تشكيل اجنحة عسكرية والاستعداد لمعركة التحرير والعودة

دعا القيادي في حركة "حماس" علي بركة الفصائل الفلسطينية في لبنان الى تشكيل اجنحة عسكرية في المخيمات تحضيرا لمعركة التحرير والعودة.

واوضح بركة خلال ندوة في مخيم البرج الشمالي في منطقة صور حول طوفان الاقصى، "انا لا اقول للاجنحة العسكرية ان تقاتل الان، ولكن تستعد بعد سنة او سنتين لمعركة التحرير والعوة الى فلسطين"، مضيفا يجب ان يكون شركاء في معركة التحرير مع الداخل والمقاومة الاسلامية في لبنان"، داعيا الى اعتبار عملية طوفان الاقصى نموذجا اذا انخرط ١٢٠٠ من حركة حماس و٨٠٠ من باقي الفصائل الفلسطينية".

واضاف بركة نحن موعودون بالنصر ولا يصح ان يحرر غيرنا فلسطين، يجب ان نكون في مخيمات لبنان شركاء في التحرير مع المقاومة الاسلامية والسوريين والايرانيين والعراقيين واليميين، وكل آت قريب، ونحن موعدون بالنصر ويجب علينا الاستعداد والتدريب".