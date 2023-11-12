سامي الجميل: لا خيار آخر إلا تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة بانتظار انتخاب رئيس

اشار رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل بعد لقاء وفد من نواب المعارضة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى اننا "حضرنا لمناقشة موضوع قيادة الجيش للتأكيد بعدم جواز الوصول إلى الفراغ بهذا المقعد وعدم تعيين قائد جديد بغياب رئيس الجمهورية فهذا الأمر نعتبره خارج الأصول".

واعتبر الجميل بانه "لا خيار آخر إلا تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة بانتظار انتخاب رئيس جمهورية، ولدى ميقاتي وجهة النظر نفسها وقد عبّر عنها لكن هو ليس وحده فهناك حكومة ولديه دور يجب أن يلعبه ما دام مقتنعًا بموقفنا".

وذكر بان "الأهم بالنسبة إلينا ألّا يحصل بنا وبعائلاتنا وأولادنا وشبابنا ونسائنا في الجنوب وفي كل لبنان ما يحصل في غزة، فالجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني لا نريدها أن ترتكب بحق الشعب اللبناني".