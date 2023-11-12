شدد وزير خارجية الاردن ايمن الصفدي في تصريح له، على ان "اسرائيل تخطت كل الخطوط الحمراء القانونية والاخلاقية والانسانية في حريها الهمجية على اهل غزة، ومع ذلك فشل المجتمع الدولي ومنظماته الرئيسية في حتى طلب وقف لاطلاق النار".
ولفت الصفدي الى ان "الرسالة لشعوب وحكومات المنطقة من هذا الموقف هي ان مدى تطبيق القانون الدولي يعتمد على هوية المعتدي وعلى هوية المعتدى عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية الاردن: مدى تطبيق القانون الدولي يعتمد على هوية المعتدي وعلى هوية المعتدى عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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