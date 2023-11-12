رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: فشلنا في حماية المستوطنات ولم نكن مستعدين لمثل هذا السيناريو

أقرّ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بـ"فشل" الجيش في حماية المستوطنات بمنطقة غلاف غزة، خلال هجمات طوفان القصى في 7 تشرين الأول الماضي، التي شنتها حركة “حماس” الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن هاليفي خلال لقائه برؤساء السلطات والبلديات التابعة للمدن الجنوبية، باننا "على علم بالفشل. لقد فشلنا في حماية المستوطنات، ولم نكن مستعدين لمثل هذا السيناريو". ولفت الى اننا "سنستخلص الدروس، لذا نحن مصممون على إكمال المهمة وتدمير حماس".