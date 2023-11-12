أعلن المكتب الاعلامي في التيار "الوطني الحر"، في بيان، فوز "مرشحيه الـ٧ بالمراكز السبعة الأولى في انتخابات فرع جبل لبنان في نقابة المعلمين وهم: روبير البيطار رئيس اللائحة، ريتا المدور، كميل ابو سمرا، جاندارك ابي عقل، زياد طربيه، دانيال الفتى، يزيد ابو خليل".

كانت هذه تفاصيل خبر فوز مرشحي "الوطني الحر" الـ7 بالمراكز السبعة الأولى بانتخابات فرع جبل لبنان في نقابة المعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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