أبي رميا: موقف ماكرون من اجل وقف اطلاق النار في غزّة يشكل نقلة نوعية في المواقف الغربية

أشار النائب سيمون أبي رميا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الى أن "الموقف الذي اطلقه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من اجل وقف اطلاق النار في غزّة يشكل نقلة نوعية في المواقف الغربية منذ بداية الحرب في ٧ تشرين الاول".

وأمل أبي رميا، أن "تتبعه مواقف حازمة متشابهة وعمل جدي من دول مؤثرة أُخرى لوضح حد لهذه الجرائم ضد الانسانية في غزّة ووقف مسار الحرب الدائرة التي يمكن ان تتحوّل الى حرب اقليمية مدمّرة".

ورأى أنه "يبقى الحل الوحيد سياسياً من خلال العودة الى مقررات مؤتمر القمة العربية في بيروت عام ٢٠٠٢، وغير ذلك هدر متواصل للارواح والوقت".