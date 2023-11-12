افادت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ "الجديد" بان لقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيس الحزب الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط غدا في البترون، يندرج ضمن سياق الانفتاح على الجميع وإبقاء الاتصال قائماً ولا علاقة له بالاستحقاقات الدستورية.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الاشتراكي للجديد: لقاء تيمور مع باسيل يندرج ضمن سياق الانفتاح على الجميع وإبقاء الاتصال قائماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.