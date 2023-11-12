شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يدعو للضغط على واشنطن لوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اسطنبول- أ.ف.ب

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، للضغط على الولايات المتحدة لحملها على وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لن يكون هناك أي اتفاق ما لم تقبل واشنطن أن القطاع أرض فلسطينية.

وقال أردوغان لصحفيين أتراك: «علينا عقد محادثات مع مصر ودول الخليج والضغط على الولايات المتحدة».

وأضاف: «على الولايات المتحدة تكثيف ضغطها على إسرائيل. على الغرب أن يكثّف الضغط على إسرائيل.. من الضروري لنا أن نضمن وقفاً لإطلاق النار».

ومن المقرر أن يزور أردوغان ألمانيا، الجمعة، كما يخطط للتوجّه إلى مصر واستضافة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الأسابيع المقبلة. ولم يستبعد الرئيس التركي الذي لم يلتقِ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته أنقرة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال: «الولايات المتحدة هي الدولة الأهم التي ينبغي أن تتدخل، نظراً إلى تأثيرها في إسرائيل»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يتصل ببايدن. وشدد أردوغان على وجوب أن تقبل الولايات المتحدة بأن غزة أرض فلسطينية.

وقال: «لا يمكننا الاتفاق مع بايدن إذا تعامل مع النزاع باعتبار غزة أرضاً للمستوطنين المحتلين أو لإسرائيل، بدلاً من كونها أرض الشعب الفلسطيني».